Byen Milwaukee i USA var på den anden ende natten til onsdag dansk tid.

Det skyldtes, at byens NBA-mandskab, Milwaukee Bucks, havde vundet holdets første mesterskab siden 1971. Og det fik i den grad folk på gaderne.

Mediet TMZ skriver således, at omkring 60.000 glade borgere krammede hinanden og festede, efter den gigantiske triumf var en realitet.

Men desværre stoppede festligheder meget dramatisk og hurtigt.

Foto: WISCONSIN RIGHT NOW / JESSICA MC Vis mere Foto: WISCONSIN RIGHT NOW / JESSICA MC

Det amerikanske medie tilføjer nemlig, at der pludselig lød skud fra et våben, og det fik alle de festglade mennesker til at løbe for deres liv og søge tilflugt.

Politiet i Milwaukee har ikke givet særlig mange detaljer omkring den forfærdelige episode. Ordensmagten bekræfter dog, at tre personer er blevet såret af skud.

Og de bekræfter ligeledes, at der er tale om 19-årig kvinde, en 32-årig mand og en 22-mand. Heldigvis er ingen af skaderne livstruende.

De festglade Milwaukee-borgere var selvfølgelig bange for, at der var en terrorhandling i gang. Politiet har ikke kommenteret på den teori endnu.

Milwaukee Bucks vandt holdets første mesterskab i 50 år efter en sejr over Phoenix Suns. I finaleserien spilles der bedst af syv kampe, og det endte med 4-2 i de nykårede mestres favør.

Den græske superstjerne Giannis Antetokounmpo hjalp sit hold til sejr ved at score hele 50 point.