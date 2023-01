Lyt til artiklen

En frygtelig tragedie har ramt skisportsverdenen.

Den 31-årige amerikaner og tidligere verdensmester Kyle Smaine er omkommet i en kæmpelavine i Japan.

Smaine stod på ski på Hakuba Norikura-bjerget i det centrale Japan, da den forfærdelige ulykke fandt sted.

Her omkom både han og hans følgesvend, en indtil videre unavngivet østrigsk skiløber, skriver The Sun.

Desuden fulgtes den amerikanske skiløber Adam Ü med dem, men han blev reddet ud af lavinen.

»Vi hørte den komme og indså, det var en stor lavine. Vi begyndte at løbe, inden vi blev ramt,« fortæller Ü om episoden.

Fotografen Grant Gunderson havde også fulgtes med gruppen, men han var taget ned fra bjerget før de andre.

»Det var mit absolut værste mareridtsscenarie. Adam blev begravet i halvanden meter sne i 25 minutter. Det er et mirakel, at han er uskadt,« siger Gunderson.

Smaine var rejst til landet for at opleve dets utrolige sne, der siges at være noget af det bedste i verden, samt for at promovere den japanske turisme.

Kyle Smaine vandt VM-guld i disciplinen halfpipe ved VM i 2015.