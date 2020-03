Løbet skulle have fundet sted den 5. april, men er blevet rykket til den 18. oktober på grund af coronavirus.

Paris Maraton er blevet udskudt til oktober som følge af det smitsomme coronavirus.

Det oplyser arrangørerne i en erklæring.

Paris Maraton med det officielle navn Schneider Electric Marathon de Paris skulle efter planen have løbet af stablen søndag den 5. april, men på grund af virusudbruddet er det blevet rykket til søndag den 18. oktober.

60.000 løbere har ifølge arrangørerne tilmeldt sig Paris Maraton.

Sidste weekends halvmaraton i den franske hovedstad er også blevet udskudt af frygt for coronavirusset, der på verdensplan har kostet over 3300 mennesker livet siden januar.

Paris Halvmaraton er nu planlagt til søndag den 6. september.

- Straks efter aflysningen af Paris Halvmaraton mindre end 24 timer før start mødtes parterne fra byrådet i Paris og Amaury Sport Organisation (arrangør af store sportsarrangementer, red.) for at finde en ny dato for løbet.

- Vi er glade for at kunne meddele, at halvmaratonet finder sted den 6. september, oplyser Amaury Sport Organisation (ASO) i en erklæring.

Meddelelsen kommer, efter at Frankrigs regering lørdag gav besked om, at alle begivenheder med flere end 5000 mennesker samlet skal aflyses.

Torsdag oplyste det franske sundhedsministerium, at yderligere to personer er døde af coronavirus i landet. Det bringer det samlede antal døde som følge af virusset op på seks i Frankrig.

Samtidig er der registreret 92 nye tilfælde af coronavirus siden onsdag.

Det er den største stigning i antallet af nye tilfælde på et enkelt døgn i Frankrig, siden udbruddet begyndte.

I alt er 377 personer i Frankrig bekræftet smittet med coronavirus.

Det danske udenrigsministerium opdaterede torsdag aften rejsevejledningen i Frankrig som følge af virusudbruddet i landet.

Her opfordres alle til at udvise ekstra forsigtighed under rejser til Frankrig samt en række andre lande.

/ritzau/AFP