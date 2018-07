Det endte med en nedtur for Nicki Pedersen, som ikke formåede at nå videre til semifinalen i VM-grandprixet.

Cardiff. Det blev ikke til dansk speedwaysucces i lørdagens VM-grandprix i Cardiff.

Nicki Pedersen nåede ikke videre til semifinalen, da han i sit sidste heat sluttede sidst, da han skulle bruge point.

Den samlede høst for Nicki Pedersen endte på seks point efter tre andenpladser, og det var ikke nok til at gå videre.

Polakken Bartoz Zmarzlik var derimod suverænt kørende og vandt grandprixet i Cardiff. I finalen tog Zmarzlik teten fra start og henviste briten Tai Woffinden til andenpladsen.

Mens andre kæmpede om sejren, så kæmpede Nicki Pedersen længe om at nå med blandt de bedste.

I heat 3 var Nicki Pedersen i aktion for første gang og kom skidt fra start. Han styrtede i første sving, da Jason Doyle ramte danskeren.

Doyle fik en advarsel, og alle fire kørere fik lov at køre en omstart.

Nicki Pedersen blev toer efter flot kørsel og skaffede to point til kontoen, og dermed blev det alligevel en godkendt start.

I heat 5 kom der yderligere to point på Nicki Pedersens konto, og igen var der drama på banen.

Briten Robert Lambert ramte gruset, da han lidt for ivrig forsøgte at komme forbi landsmanden Tai Woffinden. Lambert blev udelukket, og der var omstart.

I omstarten glemte Woffinden at åbne for hanen til cyklens brændstof, så han kom slet ikke i gang. Det betød en nem andenplads for Nicki Pedersen.

I heat 11 endte Nicki Pedersen sidst og dermed uden point. Og så var der pres på danskeren igen.

Nicki Pedersen rejste sig og blev toer i heat 16 og nåede dermed op på seks point.

Det endte dog med en kæmpe nedtur, da Nicki Pedersen smed en førsteplads i heat 18 og derefter gik i stå. Uden point var ballet i Cardiff forbi.

- Jeg lå egentlig og sloges om første- og andenpladsen. Men jeg blev skubbet lidt ud og hang lidt i andet sving, og så kom der to mand og kørte forbi mig.

- Set i bakspejlet var det ærgerligt og frustrerende, at jeg ikke bare tog de to point, siger Nicki Pedersen.

Nicki Pedersen, som vandt i Cardiff i 2003, var den eneste danske deltager lørdag.

/ritzau/