Sejren i Tour de France udvider Geraint Thomas' imponerende cv, der blandt andet tæller to gange OL-guld.

Paris. Ingen kunne måle sig med Geraint Thomas i 2018-udgaven af Tour de France.

Den stærke waliser kørte tre uger på de franske landeveje uden at vise svaghedstegn, og det sikrede ham sejren i det prestigefyldte etapeløb.

Altmuligmanden fra Cardiff i Wales har klatret til tops ad en imponerende karrierestige, der gradvist er blevet stejlere, i takt med de bjerge han har erobret.

Cycling - Tour de France - The 116-km Stage 21 from Houilles to Paris Champs-Elysees - July 29, 2018 - Great Britain's Geraint Thomas, wearing the overall leader's yellow jersey, drinks champagne.

Før denne sommer havde den 32-årige rytter aldrig prøvet at slutte i top-10 i hverken Giro d'Italia, Vuelta a España eller Tour de France. Nu har han vundet sidstnævnte - det største løb af dem alle.

Det skete blandt andet på bekostning af Thomas' kaptajn, den firedobbelte vinder Chris Froome, der tog til Frankrig for at skrive historie.

Great Britain's Geraint Thomas (L) wearing the overall leader's yellow jersey and Great Britain's Christopher Froome drink champagne during the 21st and last stage of the 105th edition of the Tour de France cycling race between Houilles and Paris Champs-Elysees, on July 29, 2018.

En femte Froome-triumf havde tangeret rekorden for flest officielle Tour-sejre, og alt var kørt i stilling til, at det skulle ske.

Men historien tog en anden drejning. Allerede ved målstregen på 1. etape var Froome 51 sekunder efter sin løjtnant.

Bonussekunder og stabil bjergkørsel sørgede langsomt men sikkert for, at Thomas distancerede sin kaptajn i klassementet og til sidst selv indtog rollen som holdets styrmand.

Great Britain's Geraint Thomas (2L) wearing the overall leader's yellow jersey rides in the pack during the 21st and last stage of the 105th edition of the Tour de France cycling race between Houilles and Paris Champs-Elysees, on July 29, 2018.

Det kunne lyde som konturerne af et kongemord. Men Geraint Thomas lod langtfra til at have planer om at overliste sin kaptajn.

Måske var det også Thomas' trofaste personlighed, der fik den tidligere holdkammerat Mark Cavendish til at lovprise Thomas på Twitter efter lørdagens enkeltstart, der cementerede Tour-sejren.

»Hvis du er så heldig at kalde ham din ven, er han én, der altid har din ryg. Alle, der kender Geraint Thomas, ved, hvor meget han fortjener det.«

Foto: PHILIPPE LOPEZ Vis mere Foto: PHILIPPE LOPEZ

»Hans loyalitet og arbejdsmoral er forbilledlig. Ikke kun, hvad angår cykling, men også i livet,« skrev den britiske sprinter.

Et nyt skud på stammen er Thomas dog ingenlunde.

Tidligere i karrieren var Thomas en specialist inden for banecykling. Som banerytter var han med til at vinde guld i forfølgelsesløb for hold ved OL i 2008 og 2012.

Evnerne fra banen har han ført med over på landevejen, hvor han har vundet flere enkeltstarter og holdtidskørsler.

Tour de France winner Great Britain's Geraint Thomas (L) wearing the overall leader's yellow jersey hugs with his wife Sarah-Ellen (R) after the 21st and last stage of the 105th edition of the Tour de France cycling race between Houilles and Paris Champs-Elysees, on July 29, 2018.

Den samlede sejr i Critérium du Dauphiné for knapt to måneder siden gav tro på, at Thomas havde ramt et nyt niveau i bjergene.

Det niveau bevarede han i løbet af tre uger i Touren. Da sejren var så godt som sikker efter lørdagens enkeltstart, fik detroniserede Froome dog en del af æren.

»Det er måske den bedste etapeløbsrytter nogensinde, der kørte for mig. Det er surrealistisk,« sagde Thomas.

/ritzau/