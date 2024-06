Efter flere år med kun én double helt oppe i verdenstoppen er der tegn på, at Danmark er ved at løfte sig.

Gennem flere år har danske badmintonfans vænnet sig til, at hvis en double skulle sikre dansk succes til en stor turnering, var det herredoublen med Kim Astrup og Anders Skaarup.

Men efter flere års slumren begynder der nu at tegne sig et billede af, at et bredere felt af danske doubler inden for de kommende år kan begynde at blande sig på den store scene.

- Jeg synes helt klart, at doublekategorien rykker sig på herre- og mixeddoublesiden. Man begynder at kunne se tegningerne af dem, som skal overtage med tiden. Der er sket et godt ryk, siger TV 2 Sports badmintonekspert og tidligere doublespiller Jim Laugesen.

I sidste uge slog den unge double med Mads Vestergaard og Daniel Lundgaard verdensetterne i Singapore, mens førstnævnte sammen med Christine Busch nåede semifinalen i samme turnering i mixeddouble.

Laugesen advarer mod at skrue forventningerne til eksempelvis Mads Vestergaard op. Selv om resultaterne var imponerende, er det - indtil videre - en enlig, lovende svale.

Men Rasmus Kjær og Frederik Søgaard er oppe som nummer 15 i verden, og i kølvandet på dem har talenter som Lundgaard, Vestergaard og Jesper Toft vist, at de kan rykke sig de kommende år.

I mixeddouble har Mathias Christiansen og Alexandra Bøje længe skubbet på for at kile sig ind blandt de asiatiske toppar. Bag dem er Vestergaard og Busch på vej frem, mens Jesper Toft og Amalie Magelund for nylig er sat sammen i troen på, at de kan drive det langt.

Optimismen hos Badminton Danmark er derfor også større end længe.

- Der er ingen tvivl om, at vi er lykkedes med at få skabt nogle nye doubler, som har klaret sig godt, og at vi er godt på vej til at gennemføre det generationsskifte på doublesiden, som vi satte os for, da mange af de etablerede doublespillere stoppede for nogle år siden, siger sportschef Jens Meibom.

- Det kan vi godt være stolte over, og det er en cadeau til både spillerne samt Thomas Stavngaard, der er hovedtræner for herredoublerne, og Jesper Hovgaard, der står for mixeddoublerne.

På damedoublesiden står det mindre godt til. Siden Kamilla Rytter Juhl og Christinna Pedersen stoppede for en håndfuld år siden, har efterfølgerne Sara Thygesen og Maiken Fruergaard ikke kunnet udfylde de store sko.

De skal atter til OL til sommer, men de gode resultater har ikke været mange de seneste år.

Ifølge Jens Meibom vil der også komme til at ske noget på damedoublesiden efter OL. Og han ved, at der stadig forestår et større stykke arbejde på den front.

- Vi har et godt materiale, men derfra og så op til verdenstoppen er der stadig et stykke vej. Vi skal i første omgang kigge mod at ramme den europæiske top. Det er et lidt længerevarende projekt, siger han.

I hvert fald kan Jim Laugesen tilslutte sig, at det er et længerevarende projekt. For han er ikke optimistisk for de kommende år, når det gælder damedoublerne, som det ser ud nu.

- Det er på damedoublesiden, der mangler at ske et ryk, og der er altså alarmklokker og røde lamper, mener han.

Det kan dog ikke fjerne indtrykket af, at herresinglerne Viktor Axelsen og Anders Antonsen sammen med Astrup og Skaarup inden for få år ikke længere skal bære dansk badminton på deres få skuldre.

Aktuelt er en del danskere i aktion ved Indonesia Open, som er blandt årets største turneringer på World Touren. Den rangerer på niveau med All England.

/ritzau/