Frederik Vesti skal sammen med Mick Schumacher være reserve for George Russell og Lewis Hamilton.

Frederik Vesti får ikke noget permanent Formel 1-sæde i 2024, men det er langtfra udelukket, at han kommer til at sidde i en Formel 1-bil.

Onsdag har Mercedes præsenteret sin bil og sine kørere til den kommende sæson, og Frederik Vesti var en del af den præsentation.

Den danske racerkører skal nemlig være reserve for Lewis Hamilton og George Russell, som er holdets to faste kørere.

Det oplyser Mercedes på sin hjemmeside.

Frederik Vesti skal dele rollen med Mick Schumacher, som også i sidste sæson var reservekører hos Mercedes. Det blev han, efter at han mistede sit sæde som holdkammerat til Kevin Magnussen hos Haas.

Rollen betyder, at enten Mick Schumacher eller Frederik Vesti skal træde ind og køre Mercedes-raceren, hvis enten Lewis Hamilton eller George Russell er ude af stand til selv at køre.

Desuden er det ikke utænkeligt, at Frederik Vesti kan komme til at køre officielle Formel 1-træninger i en af de to racere, ligesom han gjorde to gange sidste år.

Der er behov for to reserver, fordi både Schumacher og Vesti ved siden af deres tjans hos Mercedes kører i andre løbsserier, som på skift lapper ind over Formel 1-kalenderen.

Frederik Vesti har i efterhånden nogle år været en del af Mercedes' talentprogram, og holdet har forsøgt at hjælpe danskeren til et sæde i Formel 1.

2024-sæsonen byder dog ikke på de store udskiftninger i feltet, og derfor er der ikke blevet plads til den danske racerkører.

Det er imidlertid åbenlyst, at Mercedes fortsat ser et stort lys i Frederik Vesti, som altså bliver i folden, selv om han egentlig er færdig med holdets talentprogram. Han har desuden fortsat en vigtig rolle som simulatorkører for Mercedes.

Sidste år kørte Frederik Vesti i Formel 2 og var den kører, der vandt flest løb. Det resulterede i en samlet andenplads.

I år skal Frederik Vesti køre en række løb i den europæiske Le Mans-serie, hvor han har fået sæde i en LMP2-bil, som er bilklassen lige under Hypercar, som er de hurtigste biler blandt Le Mans-prototyperne.

