Danmarks to bedste mandlige mountainbikeryttere, Simon Andreassen og Sebastian Fini, kæmpede om én OL-billet.

Mountainbikerytteren Simon Andreassen blev torsdag valgt til at repræsentere Danmark ved OL i Paris.

Kollegaen Sebastian Fini var også i spil til den eftertragtede plads, men Fini erkender, at den bedste mand er blevet tildelt den ene OL-plads på herresiden i mountainbike.

- Jeg tager det med oprejst pande. Jeg har vidst det i nogle dage.

- Da vi kørte det sidste og afgørende kvalifikationsløb for to uger siden, så gav det hele sig selv, siger Sebastian Fini.

For tre år siden var den 29-årige mountainbikerytter med til legene og opnåede en 22.-plads, da OL blev afholdt i Tokyo, og Sebastian Fini havde fået smag for mere.

Danmarks Cykle Union (DCU) havde dog indstillet Simon Andreassen, der i april vandt et løb i World Cuppen.

- Selvfølgelig er det ærgerligt, og jeg er da også ked af, at jeg ikke skal repræsentere Danmark til OL. Det har været den store drøm at deltage i mit andet OL - og specielt at gøre det med Simon, siger han.

Danmark var ligesom på kvindesiden tæt på at kvalificere et mandligt OL-hold, hvilket havde sikret adgang til både Fini og Andreassen. Men den danske duo sluttede lige uden for top-otte i den olympiske holdkvalifikation.

- Målet var, at vi skulle have to med til OL. Vi har jo hele tiden haft en tro på, at det kunne lade sig gøre, men også vidst, at der var en risiko for, at det ikke ville ske.

- Simon har også bare været bedre, end jeg har været i år, og det er helt klart den rigtige mand, der bliver sendt afsted. Og det kan jeg også glæde mig over.

- Det var tæt, men så var det heller ikke tættere. Simon har vundet et World Cup-løb i år og er blevet europamester i shorttrack, mens jeg ikke har performet på mit vanlige niveau i internationale konkurrencer, siger Sebastian Fini.

Danmark får i alt tre mountainbikeryttere med til OL i Paris, der begynder 26. juli.

Ud over 26-årige Simon Andreassen, der også deltog ved OL i Rio i 2016, skal Caroline Bohé og Sofie Heby Pedersen med til legene i Frankrigs hovedstad.

