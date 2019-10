Alexis Pinturault var hurtigst, da herrernes alpine World Cup blev indledt med storslalom i østrigske Sölden.

Alexis Pinturault var den første til at udnytte fraværet af Marcel Hirscher, da herrernes alpine World Cup-sæson søndag blev indledt i østrigske Sölden.

Her vandt franskmanden i storslalom - en disciplin som den nu pensionerede Hirscher har domineret i mange år.

Pinturaults sejr blev grundlagt i det første af de to gennemløb. Her var franskmanden hurtigst, dog med kun to hundrededele ned til landsmanden Mathieu Faivre.

I andet gennemløb var norske Lucas Braathen hurtigst, men ikke nok til at true Alexis Pinturault, der med sjettebedste tid lagde afstand til Faivre og sine andre nærmeste konkurrenter.

Pinturault endte samlet med at være lidt over et halvt sekund hurtigere end Mathieu Faivre, der sluttede som nummer to.

Slovenske Zan Kranjec endte på tredjepladsen.

Herrernes alpine World Cup er de seneste otte sæsoner blevet domineret af østrigske Marcel Hirscher, der er endt øverst på skamlen hvert år siden 2012.

I starten af september annoncerede østrigeren sit karrierestop efter 67 World Cup-sejre, hvoraf 63 af dem kom i enten slalom eller storslalom.

Alexis Pinturault er et godt bud på en arvtager til World Cup-tronen efter Hirschers stop. Den 28-årige franskmand sluttede på en samlet andenplads i sidste sæson og blev nummer tre i både 2014, 2015 og 2016.

Søndagens sejr var Pinturaults 24. i World Cup-regi. Halvdelen er kommet i storslalom.

/ritzau/