Nans Peters stak af fra et udbrud og vandt i Pyrenæerne på en dag, hvor Tour-favoritterne testede hinanden.

Nans Peters tager ikke mange sejre, men når han gør, er det i store løb.

Den franske AG2R-rytter vandt således lørdagens etape i Tour de France, hvor rytterne skulle over tre store bjerge i Pyrenæerne.

Peters sad med i et udbrud, der hurtigt fik et stort forspring, og endte med at køre væk.

Det er den 26-årige rytters blot anden sejr i karrieren. Den første kom sidste år, da han vandt 17. etape i Giro d'Italia.

Søren Kragh Andersen var med i samme udbrud som Peters, men havde ikke nok at skyde med, da det gjaldt, og sluttede som nummer otte.

Tour-favoritterne fik også testet hinanden lørdag, men det endte uden de helt store ændringer i toppen af klassementet. Tadej Pogacar (UAE) tog ganske vist noget af den tid, han tabte fredag, tilbage, men Adam Yates (Mitchelton-Scott) holdt fast i den gule førertrøje.

/ritzau/