Den franske cykelstjerne Julian Alaphilippe (Quick-Step) sikrede sig søndag sejren på anden etape af den udskudte udgave af Tour de France.

Han tog samtidig den samlede føring og dermed også den gule trøje.

Det skete efter en 186 kilometer lang etape, der bød på flere skrappe stigninger og for anden dag i træk endte i Nice.

Ganske usædvanligt skulle rytterne allerede på Tourens anden dag over to kategori 1-stigninger. Kun bjerge uden for kategori betragtes som værende mere udfordrende for rytterne at komme over.

Men selv om klassementsfavoritterne hermed fik en tidlig mulighed for at teste konkurrenterne, så holdt de sig i ro hele dagen.

Et udbrud med blandt andre Kasper Asgreen slap relativt hurtigt afsted, men det blev hentet igen, da etapen gik ind i den afgørende fase.

I etapens finale forsøgte flere ryttere sig med angreb.

Blandt dem var Alaphilippe, der fik dannet en lille frontgruppe sammen med Marc Hirschi (Sunweb) og Adam Yates (Mitchelton-Scott).

De tre holdt hele vejen, og i spurten var Alaphilippe stærkest.

/ritzau/