Martin Fourcade udnytter for tiden, at norske Johannes Thingnes Bø holder en pause i skiskytternes World Cup.

Den franske skiskytte Martin Fourcade har sat sig godt og grundigt på tronen i World Cuppen i herrernes skiskydning.

Søndag vandt Fourcade jagtstarten over 12,5 kilometer i tyske Ruhpolding.

Franskmanden har vundet stort set samtlige konkurrencer, efter at norske Johannes Thingnes Bø har taget en pause i januar i forbindelse med, at nordmanden er blevet far.

I rivalens fravær har den 31-årige franskmand været helt suveræn, og da Fourcade for en uge siden vandt en massestart ved World Cup-løbet i Oberhof, sendte det ham til tops i den samlede stilling.

Søndag udbyggede Fourcade forspringet, da han vandt jagtstarten i Ruhpolding.

Han henviste landsmanden Quentin Fillon Maillet til andenpladsen, mens norske Vetle Sjåstad Christiansen blev nummer tre.

Midtvejs i sæsonen har Fourcade sat kursen mod sin ottende sæsontriumf i den samlede World Cup. Han vandt World Cuppen første gang i 2009/10 og senest i 2017/18-sæsonen.

Hos kvinderne vandt norske Tiril Eckhoff foran Paulína Fialková fra Rusland og Hanna Öberg fra Sverige.

