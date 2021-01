Franskmanden Pierre Cherpin er død efter et styrt i det farlige motorsportsløb Dakar Rally.

En fransk motorcyklist er død efter at være kørt galt i Dakar Rally.

52-årige Pierre Cherpin kørte på 7. etape med en hastighed på 178 kilometer i timen, da han søndag forulykkede i løbet, som afholdes i Saudi-Arabien.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Han blev fundet bevidstløs og ført til et hospital i byen Sakaka.

Herefter blev han fløjet med helikopter til Jeddah, hvor han blev lagt i kunstig koma. Her blev hans tilstand beskrevet som stabil, før han døde under transporten til den franske by Lille.

Det var fjerde gang, at Cherpin deltog i løbet.

Dakar Rally er kendt for at være særdeles farligt at deltage i, og siden første udgave af løbet i 1979 er adskillige kørere døde.

Så sent som sidste år omkom to af løbets deltagere.

Den hollandske motorcyklist Edwin Straver døde af de kvæstelser, som han pådrog sig i et styrt, og få dage forinden var portugiseren Paulo Goncalves omkommet efter en anden motorcykelulykke.

/ritzau/