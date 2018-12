Onsdag blev en blot 18-årig rugbyspiller begravet i Paris, efter at han havde brækket nakken i en tackling.

Rugbysporten har det seneste år krævet tre dødsfald i Frankrig.

Onsdag blev den blot 18-årige Nicolas Chauvin begravet i Paris, efter at han kom galt afsted under en kamp i Bordeaux tidligere på måneden.

Allerede i sidste uge annoncerede Frankrigs sportsminister, Roxana Maracineanu, at hun ville tale med præsidenten for Frankrigs Rugby Forbund, Bernard Laporte, om sikkerheden.

- En tredje ung spiller er død på rugbybanen - den første efter, at jeg blev sportsminister, og det er for mange, sagde Maracineanu.

Nicolas Chauvin døde på hospitalet forrige søndag, efter at han brækkede nakken under en kamp. Efterfølgende fik han et hjerteanfald.

I august døde den 21-årige Louis Fajfrowski, efter at han var blevet udsat for en hård tackling. Tre måneder tidligere mistede en 17-årig amatørspiller livet dagen efter, at han havde fået et slag i hovedet.

- Det er på tide, at sporten får nogle regler, der beskytter unge spillere i forhold til den her risiko, mener Roxana Maracineanu.

/ritzau/