Den rutinerede UFC-Stjerne Matt Browns karrierevej har ikke været som de er flest.

Efter et nederlag i oktagonen til Carlos Condit har den 40-årige veteran åbnet op for, hvordan starten på hans karriere var præget af afhængighed til både kokain og heroin, skriver engelske Daily Mail.

Han fik sin smag for den brutale kampsport, da en ven inviterede ham til en lokal kamp.

Her dukkede udfordreren til den lokale MMA-mester ikke op, og i stedet gik den dengang 23-årige Matt Brown ind og kæmpede mod ham. Høj i en kokainrus besejrede han sin modstander.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Matthew Brown (@iamtheimmortal)

Matt Brown fortsatte med de improviserede kampe. Og den hårde livsstil.

»Der var ikke noget, jeg ikke ville gøre dengang. Du kunne ikke lægge en flaske piller foran mig, som jeg ikke ville tage. Du kunne ikke lægge en nål foran mig, som jeg ikke ville skyde. Jeg ville bare gøre hvad som helst. Jeg havde ingen respekt for mit liv,« siger han til det engelske medie.

Men som hans professionelle kampsportskarriere begyndte at tage fart, begyndte han også at trappe ned på stofforbruget.

Han havde altid ønsket at dyrke det som barn, men hans forældre nægtede det. Men den dag, han gik i gang med det, så han sig aldrig tilbage.

Meget er sket siden dengang for Matt Brown. Han har været aktiv MMA-fighter i snart to årtier og er blevet en stor stjerne. Men nu vil faren til tre børn efter det seneste nederlag i UFC begynde at tænke på familien – sådan da.

»Jeg dør med glæde i en UFC-kamp. Jeg er glad for at forpligte mig til det, men jeg har tre børn nu, så når jeg beslutter mig for at gå på pension, vil det være, når de siger, at jeg skal.«