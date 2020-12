Som barn brugte han timer og atter timer på de athenske gader og stræder for at sælge ure, punge og solbriller til turister sammen med sin bror. Det fattige liv var ikke nemt, og derfor var det med at skrabe så mange penge sammen som muligt.

Meget har i den grad ændret sig for Giannis Antetokounmpo, der i dag er en af de absolut største stjerner i NBA, og det er der nu kommet endnu et bevis på.

'The Greek Freak', som han så oftest kaldes, har nemlig skrevet under på en ny kontrakt med Milwaukee Bucks, der sikrer ham svimlende 1.396.398.418 kroner, hvis han tager alle fem år med. Det er den største NBA-kontrakt nogensinde, skriver en række amerikanske medier herunder ESPN.

»Det er mit hjem, det er min by. Jeg føler mig velsignet ved at være hos Bucks de næste fem år. Lad os få det bedste ud af det. Showet fortsætter,« var grækerens første reaktion på den historiske aftale.

This is my home, this is my city.. I’m blessed to be able to be a part of the Milwaukee Bucks for the next 5 years. Let’s make these years count. The show goes on, let’s get it. pic.twitter.com/895tCBE9RK — Giannis Ugo Antetokounmpo (@Giannis_An34) December 15, 2020

Der har været mange skriverier om 26-årige Antetokounmpos fremtid, da hans nuværende kontrakt udløber ved udgangen af denne sæson.

Derfor spekulerede mange i, om den græske stjerne på 211 centimeter ville ende hos et af de større franchises, som Dallas Mavericks, Miami Heat og Toronto Raptors, der alle skulle have bejlet til spilleren, der i sidste sæson blev kåret til grundspillets MVP.

Sådan endte det ikke, og den græske stjerne bliver, hvor han er – med en pæn pose penge i lommen.

Milwaukee Bucks røg i sidste sæson skuffende ud af slutspillet, da de fik bank af Miami Heat. I stedet endte mesterskabet med at gå til Los Angeles Lakers med LeBron James i spidsen.