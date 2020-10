Idéen var selvfølgelig ment positivt, men nu hånes folkene og især banemanden Michael Salvatore bag initiativet, der ser helt fjollet ud.

Tanken var, at hvis man nu placerede noget helligt græs på tre gange en meter på banen forud for lørdagens finalekamp i Australien, jamen, så vi ville det give spillerne et boost.

I stedet har stykket med græs, der er blevet transporteret langvejsfra, fået den ene hånlige kommentar efter den anden på de sociale medier, efter billedet af græstykket er gået viralt.

»Helt ærligt, hvad fanden foregår der? Det er pinligt,« lyder det eksempelvis fra Ben Weatherly, mens en anden kritiker i Titus O'Reily sarkastisk skriver:

»Det er helt sikkert det værd og ikke komplet spild af penge overhovedet.«

Rolin Rowston skriver:

»Er der overhovedet noget mere tåkrummende i hele historien end det her?« Og sådan fortsætter kommentarerne til billedet.

Lørdagens kamp mellem Richmond og Geelong bliver den 124. årlige Grand Final i Australian Football League.

Nu også med helligt græs på banen i Brisbane.