»Jeg må sige, at vi var noget overraskede, da aftalen blev præsenteret.«

Sådan lyder det fra en både forundret og skuffet Mikkel Nørtoft, der er chef for breddeidrætten i Danmarks Idrætsforbund, DIF, og chef for forbundets corona-taskforce.

For har man gået og glædet sig til at dyrke håndbold, ishockey eller basketball i idrætshallen, så man altså vente lidt endnu.

»Vi er noget forundrede over, at man på den måde går ind og differentierer mellem idrætterne og bestemmer, hvilke typer idræt der må dyrkes og ikke dyrkes,« siger han til B.T.

Af genåbningsaftalen fremgår det, at personer mellem 18 og 70 år fra 6. maj nu også kan dyrke idræt indendørs. Det var der lagt op til i den tidligere genåbningsaftale.

I denne omgang gælder det dog ikke for kontaktsport som eksempelvis håndbold eller basketball, hvis man er mellem 18 og 70 år.

Men det er ikke det værste af det hele.

I aftalen fremgår det nemlig også, at der ikke bliver åbnet op for tilskuere til sportsarrangementer.

Foto: Henning Bagger Vis mere Foto: Henning Bagger

Så selvom danskerne nu må gå til koncerter, tage i biografen eller nyde en Superliga-kamp på stadion, så må der stadig ikke være siddende publikum til alle sportsarrangementer – med undtagelse af fodbold.

»Det er vi endnu mere forundrede over. Der bliver åbnet for kulturarrangementer, hvor der kan sidde tilskuere, men det er specifik skrevet ind, at det ikke gælder sportsarrangementer. På den måde oplever vi, at politikerne er gået imod den ekspertgruppes anbefalinger, der lå,« siger Mikkel Nørtoft.

»Det er skuffende, at man har valgt at være mere restriktive, end ekspertgruppen for de store arrangementer var i deres anbefalinger.«

DIF har samtidig nogle bekymringer vedrørende coronapasset, der fortsat skal benyttes for at kunne dyrke indendørs idræt, men her ser det ud til, at der kan forhandles videre.

Et coronapas hænger nemlig ifølge DIF nemlig ikke sammen med en frivillig verden, hvor der pludselig skal stilles krav til, at alle skal tjekkes.

DIF vil derfor arbejde for at få ændringer ind fra 21. maj, som er næste trin i genåbningsplanen. Første trin er perioden fra 6. maj og frem til 21. maj.