Nu blander Jarvis Kayes mor sig.

»Han er knust. Han elsker spillet. Han har ikke ikke noget ondt blod i sig,« siger Barbara Khattri:

»Efter min mening bør man få lov til at gøre bod for en fejl, der ikke fysisk har skadet nogen.«

Den 17-årige engelske esports-spiller er i de seneste dage blev verdenskendt, fordi han har fået livstidskarantæne fra det ekstremt populære computerspil 'Fortnite'. Altså for altid.

Fortnite 'Fortnite' er et online-computerspil.

Det handler om, at 100 spillere bliver kastet ned på en ø med våben og andre materialer. Den sidste overlevende har vundet spillet. Et spil tager cirka et kvarter.

Epic Games lancerede Fortnite i sommeren 2017, og firmaet har produceret 10 sæsoner på to år, sæson 11 er netop blevet tilgængelig.

Tal viser, at der findes omkring 250 millioner brugere af Fortnite på verdensplan.

På YouTube havde han uploadet en video, hvor man kunne se ham benytte sig af såkalde 'aimbots' - de kan bruges til automatisk at fokusere et våben på en modstander, så det at slå dem ihjel. Og det erkender han fuldt ud at have gjort i en næsten syv minutter lange YouTubevideo, hvor han flere gange bryder ud i tårer. Se den øverst i artiklen

»Jeg skænkede det ikke en tanke, at jeg kunne få karantæne på livstid for at lave de videoer. Jeg vil bare gøre det klart, at det er første gang, at jeg nogensinde har gjort det, og jeg har aldrig gjort det i en konkurrence,« siger han blandt andet.

Hans mor siger til Daily Mail:

»Jarvis har lavet en fejl og har erkendt det. Gaming-samfundet bør tænke over, hvordan det behandler folk,« siger hun.

På Facebook har hun også skrevet, at hun i den seneste uge har følt 'smerte, fortvivlelse og hjælpeløshed'.

Ifølge Daily Mail har Jarvis Kaye - eller 'FaZe Jarvis' som hans gamer-navn er - tjent rigtigt godt på sin esportskarriere, på at spille 'Fortnite'. Mediet skriver, at han har tjent cirka 17 millioner kroner. I den seneste måned alene skulle han have skrabet knap 2,5 millioner kroner ind gennem sin YouTube-kanal.

Jarvis Kaye har spillet for holdet 'The FaZe Clan' i 'Fortnite'-universet. På holdet har også været storebroren Frazier

Holdet har i det seneste år tjent lige over 50 millioner kroner i præmiepenge og sponsorindtægter.