Mikkel Michelsen overtager skadede Antonio Lindbäcks plads ved lørdagens VM-grandprix i Målilla.

Hele tre danskere stiller til start i lørdagens VM-grandprix i Speedway i svenske Målilla.

24-årige Mikkel Michelsen overtager således svenskeren Antonio Lindbäcks plads i grandprixet, da hjemmebanehåbet har trukket sig med en skulderskade.

Det skriver VM-arrangøren på sin hjemmeside.

Dermed får den talentfulde dansker mulighed for at ride videre på sidste uges succes. I lørdags vandt han således EM-grandprixet i Vojens, og inden sæsonens sidste EM-grandprix ligger han nummer tre.

I VM-sammenhæng er Michelsen uerfaren. Sidste år deltog han i et enkelt heat og hentede et point. Før det havde han ikke kørt et VM-heat siden 2015, hvor han fik et wildcard til det danske VM-grandprix og kvitterede med seks point i fem heats.

Mikkel Michelsen er tredjereserve i årets VM-serie.

Her er Niels-Kristian Iversen og Leon Madsen faste kørere. Sidstnævnte ligger delt nummer et i den samlede VM-stilling.

/ritzau/