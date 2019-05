Motorsportens kongeklasse vender næste år tilbage til Holland for første gang siden 1985.

Kevin Magnussen og resten af Formel 1-feltet kan se frem til at skulle køre ræs i Holland.

Tirsdag meddeler organisationen bag motorsportens kongeklasse, at Holland næste år vil være vært for et grandprix for første gang siden 1985.

Løbet skal køres på Zandvoort-banen, der ligger i byen af samme navn.

Det hollandske løb bliver ét af to nye grandprixer i Formel 1-kalenderen i 2020. Der skal også køres i vietnamesiske Hanoi.

- Vi har i de seneste år oplevet en stigende interesse for Formel 1 i Holland, primært på grund af den entusiastiske støtte til Max Verstappen, hvilket giver sig til udtryk i det hav af orangeklædte fans, der er ved mange løb.

- Det vil helt sikkert også blive den dominerende farve i Zandvoort næste år, siger formand og administrerende direktør for Formel 1 Chase Carey på organisationens hjemmeside.

Zandvoort-banen er tidligere blevet brugt til Formel 1 og vil inden næste års grandprix blive modificeret, så den kan opfylde Den Internationale Motorsportsunions krav.

/ritzau/