Ferraris Sebastian Vettel kom galt afsted, da der igen onsdag blev kørt Formel 1-test i Barcelona forud for den kommende sæson.

Tyskeren, der fire gange er blevet verdensmester, kørte galt i tredje sving på testbanen i Barcelona. Bilen kørte gennem gruset og ind i barrieren.

Ifølge Ferrari var det tekniske problemer, der sendte Sebastian Vettel af vejen. De nærmere detaljer er ikke blevet offentliggjort. Bilen er blevet hjulpet tilbage i garagen og skal nu undersøges grundigt.

Vettel selv slap fra uheldet uden skader.

Den danske racerkører Kevin Magnussen testede tirsdag sin Haas-bil. Magnussen nåede i alt 131 omgange, hvilket kun blev overgået af Pierre Gasly (Red Bull) med 136.

Danskeren kørte sin hurtigste omgang i tiden 1 minut og 18,769 sekunder, hvilket rakte til at være ottendebedst på dagen.

Kørerne fortsætter med at teste deres biler til og med fredag på banen, der også bruges til Det Spanske Grandprix.

Sæsonens første grandprix køres i Australien 17. marts.

/ritzau/