På grund af frygt for spredning af coronavirus vil Formel 1-løbet i Bahrain blive afholdt uden tilskuere.

Kevin Magnussen, Lewis Hamilton og resten af Formel 1-feltet skal køre for tomme tribuner, når motorsportens kongeklasse 22. marts kommer forbi Bahrain.

Formel 1-sæsonens andet grandprix vil således blive afholdt uden tilskuere på grund af frygt for spredning af coronavirus.

Det skriver Bahrain International Circuit, hvor løbet skal køres, på Facebook.

- Efter konsultation med vores internationale partnere og kongerigets nationale sundhedsmyndighed har Bahrain besluttet at holde dette års grandprix kun for deltagerne, lyder det.

- Vi ved, at mange vil blive skuffet over denne udmelding, især dem der planlægger at rejse til dette løb, der er blevet en hjørnesten i den internationale Formel 1-kalender, men sikkerhed forbliver vores største prioritet.

Løbet vil stadig blive tv-transmitteret.

Bahrains grandprix er blevet kørt siden 2004. I 2011 blev der dog ikke kørt race. Løbet blev det år aflyst på grund af voldsomme protester i landet.

Siden 2014 er det blevet afholdt om aftenen. Sidste år vandt Lewis Hamilton for tredje gang på banen.

Det er det andet i løb i årets Formel 1-sæson, der er blevet påvirket af udbruddet af coronavirus. Det kinesiske grandprix i Shanghai, der skulle have været kørt 19. april, blev i starten af februar aflyst. Der er endnu ikke fundet en ny dato.

Formel 1-holdene testede i februar deres biler i Barcelona. Årets første grandprix køres næste weekend i australske Melbourne.

