Ferrari er blevet mindet om at overholde coronarestriktionerne efter køreres omgang med folk udenfor holdet.

Den Internationale Motorsportsunion (FIA) har set sig nødsaget til at minde Ferrari om konsekvenserne ved ikke at overholde de coronarestriktioner, der er blevet indført i Formel 1 for at undgå smittespredning.

Det sker, efter at holdets to kørere, Charles Leclerc og Sebastian Vettel, er blevet set i tæt kontakt med folk, der ikke er en del af deres egne små grupper på Ferrari-holdet.

Leclerc har siden sidste weekends grandprix været en tur hjemme i Monaco, mens Vettel på tv er blevet set i samtale med folk fra Red Bull uden at have maske på.

- Ferrari har fået en påmindelse og er blevet advaret om, at yderligere overtrædelser af Covid-19-protokollen kan blive sendt til løbets stewards, siger en talsmand fra Den Internationale Motorsportsunion (FIA).

FIA's coronarestriktioner indebærer blandt andet, at kørerne kun må omgås folk fra deres egne små grupper på holdene, samt at de så vidt muligt skal undgå kontakt med udefrakommende, når de ikke er ved banerne.

FIA oplyste fredag, at der i den seneste testrunde for coronavirus i Formel 1 ikke er nogen, der er blevet fundet positive.

4566 personer blev testet fra sidste fredag til torsdag i denne uge.

/ritzau/Reuters