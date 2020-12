Det bliver Yuki Tsunoda, der skal være Alpha Tauris anden racerkører ved siden af Pierre Gasly i 2021.

Yuki Tsunoda bliver Formel 1-kører for Alpha Tauri i 2021-sæsonen. Det oplyser holdet onsdag på sin hjemmeside.

Den 20-årige japaner afløser russeren Daniil Kvyat som racerkører på holdet, og det bliver hans debut i Formel 1.

I den forgangne sæson imponerede Yuki Tsunoda i sin debut i Formel 2, hvor han vandt to løb og samlet blev nummer tre.

Yuki Tsunoda bliver den første japanske Formel 1-kører siden Kamui Kobayashi, der i 2014 kørte for Caterham.

Han bliver også den første Formel 1-kører, der er født i 2000 eller senere, skriver Formel 1 på sin hjemmeside.

- Som de fleste racerkørere, så har det altid været min drøm at køre Formel 1, så jeg er meget glad, siger Tsunoda til holdets hjemmeside.

Tidligere på året har han fortalt, at hans store mål for karrieren er at blive verdensmester i motorsportens kongeklasse.

Alpha Tauri råder også over Pierre Gasly i den kommende sæson. Franske Gasly vandt i den forgangne sæson på imponerende vis Formel 1-løbet i Monza.

Dermed er der ifølge Formel 1's hjemmeside kun et ledigt sæde tilbage. Det er hos Red Bull ved siden af Max Verstappen.

/ritzau/