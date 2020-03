Natten til fredag dansk tid melder arrangørerne bag Formel 1-grandprix i Melbourne ud, at løbet er aflyst.

Weekendens sæsonåbning i Formel 1 bliver aflyst, efter at en medarbejder fra Formel 1-holdet McLaren er testet positiv for Covid-19.

Det oplyser arrangørerne bag det australske grandprix i en pressemeddelelse.

- Klokken ni i morges (lokal tid, red.) blev Australian Grand Prix Corporation (AGPC) rådet af Formula 1 om deres intention om at aflyse al Formel 1-aktivitet ved Formel 1-grandprixet i Australien.

- I lyset af den beslutning og af ny information fra den øverste embedslæge i Victorias sundhedsministerium kan AGPC bekræfte, at Formel 1-grandprixet i Melbourne bliver aflyst, skriver AGPC i en pressemeddelelse.

I en fælles pressemeddelelse fra de australske arrangører, Den Internationale Motorsportsunion (FIA) og selskabet bag Formel 1 oplyser parterne, at de har holdt hastemøde hele torsdag aften lokal tid, efter at McLaren-holdet trak sig fra grandprixet som følge af den smittede medarbejder.

- Mødet blev afholdt med ni holdejere. Konklusionerne fra mødet var, at et flertal af holdene mente, at løbet skulle aflyses, lyder det i pressemeddelelsen.

Aflysningen er især dårligt nyt for de op mod 300.000 fans, der normalt besøger det australske grandprix.

Fredag morgen lokal tid stod tusindvis af håbefulde fans ved de forskellige indgange til banen Albert Park i Melbourne, hvor de ikke kunne lukkes ind.

- Vi anerkender, at dette er meget skuffende nyt for de tusindvis af fans, der skulle se løbet. Alle med billetter vil få pengene refunderet, lyder det i pressemeddelelsen.

- Det er dog blevet konkluderet, at sikkerheden for alle medlemmer af Formel 1-familien og den bredere organisation samt retfærdigheden i løbet er højeste prioritet.

Fredag eftermiddag lokal tid skulle de to første træninger for Formel 1-holdene have fundet sted inden kvalifikationen lørdag. Selve løbet skulle have været kørt søndag morgen klokken 06.10 dansk tid.

