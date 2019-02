Formel 1-kørerne har i denne uge fuldført 1146 omgange tilsammen, og det svarer til mere end 17 grandprixer.

På fire testdage i Barcelona har Formel 1-feltet gennemført så mange omgange, at det svarer til mere end 17 grandprixer.

Kevin Magnussen gennemførte på den fjerde og sidste testdag 66 omgange i sin Haas-racer, og danskeren gjorde undervejs små fremskridt, hvis man skal bedømme ud fra omgangstiderne.

Torsdag blev Magnussen noteret for tiden 1 minut og 18,720 sekunder, og det var en lille forbedring i forhold til forleden dag.

Dog var tiden kun nok til at placere danskeren som nummer ti på torsdagens deltagerliste.

- Jeg er glad for at have kørt en masse omgange, og vigtigst af alt følte jeg mig tilpas i bilen, siger Magnussen til holdets hjemmeside.

I alt var 14 Formel 1-kørere ude at teste bilerne torsdag, og hurtigst var Renaults Nico Hülkenberg med tiden 1 minut og 17,393 sekunder.

Magnussens Haas-holdkammerat, Romain Grosjean, blev nier med tiden 1 minut og 18,563 sekunder. Grosjean gennemførte 64 omgange.

Flest omgange gennemførte Antonio Giovinazzi fra Alfa Romeo Racing, da han blev noteret for hele 154 af slagsen i løbet af torsdagen.

Mest dramatik var der, da Mercedes-køreren Lewis Hamilton var ved at kollidere med Williams-kollegaen Robert Kubica.

Hamilton var ved at sætte sin bedste tid, da den forsvarende verdensmester skulle forbi Kubica, der blokerede midt i et sving.

Englænderen havde alt for meget fart på og måtte køre en omvej for at undgå et sammenstød.

Formel-1 kørerne får nu en pause på fire dage, inden de genoptager testkørslerne på tirsdag, hvor Magnussen skal deltage i den første af fire nye testdage.

- Vi kan se, hvordan bilen udvikler sig, og vi nød noget stabil kørsel i begge sessioner.

- Der er selvfølgelig meget arbejde at gøre, men jeg ser frem til at teste bilen i næste uge. Vi har bestemt noget positivt at bygge videre på, siger Magnussen.

Samlet nåede Haas-kørerne at gennemføre 384 omgange i den første testuge.

