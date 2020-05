Singapores Formel 1-arrangør kalder det umuligt at gennemføre grandprix uden tilskuere.

Singapores Formel 1-arrangører udelukker at afvikle landets planlagte grandprix uden tilskuere.

Lige nu står Singapore Grand Prix til at blive kørt 20. september, og håbet er, at det kan blive med tilskuere trods udbruddet af coronavirus.

Hvis ikke det kan lade sig gøre med tilskuere, sår Singapores arrangører tvivl om, hvorvidt det overhovedet kan gennemføres.

- Det er ikke muligt at gennemføre løbet bag lukkede døre, siger Singapores arrangører til avisen The Straits Times.

Man er i åben dialog med Formel 1 om emnet.

- Den højeste prioritet er fortsat sikkerheden for vores fans, frivillige og alle borgere i Singapore, lyder det fra en talsmand ifølge Reuters.

Han fortæller, at man har behov for tre måneder til at forberede et løb med tilskuere, så tiden er også en faktor.

I forvejen er årets ti første løb enten aflyst eller udskudt. Det drejer sig om grandprixer i Australien, Bahrain, Vietnam, Kina, Holland, Spanien, Monaco, Aserbajdsjan, Canada og Frankrig.

Planen er lige nu at indlede sæsonen i juli i Østrig og Storbritannien bag lukkede døre.

Formel 1-ledelsen har dog ikke opgivet løb med tilskuere senere på året.

Sidste års løb i Singapore blev besøgt af 268.000 tilskuere over tre dage. 40 procent af tilskuerne kom fra udlandet.

Formel 1 har endnu ikke offentliggjort en revideret kalender. Indtil nu er tre løb aflyst, mens syv er udskudt.

Flere medier har fremlagt et udkast til en ny Formel 1-kalender, hvor løbet i Singapore er fraværende.

Singapore har lørdag registreret over 27.000 personer smittet med coronavirus, og 27 er døde.

/ritzau/