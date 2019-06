På trods af kritik bliver dæktyperne i dettes års Formel 1-sæson ikke skiftet ud med sidste års.

Selv om at dele af Formel 1-feltet har kritiseret de dæk, holdene i dette års sæson har fået stillet til rådighed, så bliver de ikke skiftet ud.

Det står klart efter et møde fredag blandt de ti Formel 1-hold, Det Internationale Motorsportsforbund (FIA), dækleverandøren Pirelli og repræsentanter for kørerne.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Fredagens møde var blevet stablet på benene efter tiltagende kritik af de dæk, Pirelli i 2019 stiller til rådighed for holdene.

Kritikken har blandt andet handlet om, at de har fjernet spændingen i løbene, og flere af holdene gik ind til mødet med et forslag om at køre resten af 2019-sæsonen på de dæk, holdene havde til rådighed i 2018.

Argumentet var, at sidste års dæk gjorde løbene mere uforudsigelige, men kun halvdelen af de ti Formel 1-hold stemte for et skift, og da syv af holdene skal stemme for, før noget kan ændres, faldt forslaget altså til jorden.

De fem hold, der stemte for et skift, var Ferrari, Red Bull, Alfa Romeo, Haas og Toro Rosso.

Mercedes har indtil videre vundet samtlige otte grandprixer, der er blevet kørt i 2019. Lewis Hamilton har taget seks sejre, mens Valtteri Bottas er noteret for to.

2019-sæsonens niende grandprix køres søndag på Red Bull Ring i østrigske Spielberg.

/ritzau/