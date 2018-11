Der kan måske snart være en ny Schumacher i Formel 1.

Sønnen til den tidligere tyske racerstjerne Michael Schumacher, den 19-årige Mick Schumacher, skal i næste sæson køre i niveauet lige under motorsportens kongeklasse.

Den tyske teenager har tirsdag forlænget sin kontrakt holdet Prema Racing, som i næste sæson forfremmer ham fra et sæde i Formel 3 til Formel 2.

Det sker efter en forrygende sæson, hvor den tyske teenager endte som verdensmester i Formel 3.

Mick Schumacher vil allerede i denne uge få en forsmag på, hvad der venter ham i næste sæson, når der køres test i Abu Dhabi fra torsdag til lørdag.

Mick Schumacher er søn af racerlegenden Michael Schumacher, der syv gange endte som verdensmester i Formel 1 fra 1994 til 2004. Han indstillede karrieren i 2012.

For fem år siden havnede Michael Schumacher i en alvorlig skiulykke, og dengang kom det frem, at han havde mistet førligheden. I dag er det uvist, hvordan det går ham.

Schumacher-familien har været meget stille om legendens tilstand siden skiulykken, men for nylig gav Mick Schumacher et sjældent interview om sin far.

/ritzau/Reuters