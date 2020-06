Landets svømmehaller har i flere måneder stået tomme på grund af coronanedlukning, og gør det stadig. Nu råber Dansk Svømmeunion alarm.

»Der er ingen tvivl om, at lukningen har konsekvenser for vores foreninger,« siger Morten Hinnerup, konstitueret direktør i Dansk Svømme Union.

Over for TV 2 Øst giver han udtryk for en frygt for at medlemmerne vil forsvinde, fordi der er endnu er lange udsigter til, at børn og voksne igen kan hoppe i klorvandet.

»Der, hvor vi oplever den største bekymring, er et muligt frafald blandt de bedste svømmere i klubberne, og de økonomiske konsekvenser,« siger svømmedirektøren.

Det bliver i artiklen fra TV 2 Øst bekræftet af Ringsted Svømmeklub, hvor man oplever, at medlemmer er 'tilbageholdende' med at tilmelde sig en ny sæson, fordi de reelt endnu ikke ved, hvornår den begynder.

Svømmesporten har ellers været i fremgang herhjemme i gennem de seneste 10 år, hvor medlemstallet har været støt stigende.

Et tjek i DIFs medlemsopgørelse viser, at der i 2019 således var 193.170 medlemmer, hvilket eksempelvis er en stigning på cirka 70.000 set i forhold til 2008.

Svømning stod ifølge regeringens genåbningsplan først til at blive inkluderet i fase fire, det vil sige til august. De politiske partier har dog siden forhandlet sig frem til, at den beslutning kan blive genovervejet. Uden at det dog er sket endnu.

I Dansk Svømme Union mener man, at det allerede nu er muligt at genåbne svømmehallerne på forsvarlig vis.

Mange andre sportsgrene er i gang igen efter coronanedlukningen.