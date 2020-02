Selv om den lovede stadionombygning ikke bliver gennemført til tiden, beholder Bagsværd Sø værtskabet for VM.

VM i kano og kajak bliver som planlagt afholdt på Bagsværd Sø i 2021, selv om opbygningen af det gamle rostadion ikke bliver gennemført til tiden.

Det Internationale Kano- og Kajakforbund (ICF) var onsdag på besøg ved søen og har sagt god for, at Danmark kan beholde værtskabet for konkurrencerne, der skal afholdes i august næste år.

Det skriver TV2 Lorry.

- Vi foreslår kun mindre ændringer, der vil gøre det lidt bedre for atleterne og give en lidt bedre tilskueroplevelse, siger hovedbestyrelsesmedlem i ICF Frank Garner.

De danske arrangører skal blandt andet opsætte midlertidige tribuner, så publikum kan få bedre udsyn.

Dermed vil stadion være spiseligt i VM-sammenhæng, selv om forholdene langt fra lever op til det, Danmark stillede i udsigt, da man søgte om værtskabet.

Dengang lovede man et nybygget og topmoderne stadion, men byggeriet er udskudt efter et langstrakt forløb med forsinkelser og klagesager.

- Vi havde selvfølgelig hellere siddet på et nyt rostadion, det er ikke nogen hemmelighed, siger Christian Jacobsen, der er direktør for Dansk Kano & Kajak Forbund, til TV2 Lorry.

- Nu er vi så på det her sted, og stedets naturlige skønhed er her stadigvæk. Det er så den, vi skal indramme og gøre til en kvalitet - og det går fint, lyder det.

VM bliver afviklet 26.-29. august 2021.

/ritzau/