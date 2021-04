La Liga-klubben Cadiz bekræfter, at der er blevet åbnet en racismesag mod Juan Cala efter kampen mod Valencia.

Det Spanske Fodboldforbund (RFEF) har officielt åbnet en racismesag mod Cadiz-spilleren Juan Cala efter en episode, som udspillede sig mellem Cala og Mouctar Diakhaby fra Valencia i weekenden.

Calas arbejdsgiver, Cadiz, bekræfter på sin hjemmeside, at der er åbnet en sag mod spilleren.

- Vi er helt enige i, og vi bifalder, at RFEF åbner en undersøgelse af de beskyldninger, der er blevet fremsat mod vores spiller Juan Cala, skriver klubben.

Cadiz understreger i samme ombæring, at klubben stoler på spilleren og tror på hans udlægning af, hvad der er foregået.

- Hvis efterforskningen ender med - som vi er sikre på, at den gør - at konkludere, at beskyldningerne mod vores spiller er uretfærdige, så skal La Liga efter de samme kriterier træffe de nødvendige foranstaltninger, så dem, der har anklaget Cala uden nogen former for bevis, bliver straffet, skriver klubben.

Juan Cala har selv afvist racismeanklagerne. På et pressemøde tirsdag aften påpegede Cadiz-spilleren, at han er blevet fanget i et "mediecirkus".

31-årige Cala lagde også vægt på, at der ingen beviser var.

- Vi har spillet på stadioner uden fans i over et år. Der er 20-25 kameraer og en masse mikrofoner, og ingen hørte det, sagde spanieren til pressemødet.

Diakhaby lagde tirsdag en video op på Twitter. I videoen fortæller franskmanden, at han er blevet såret, og han håber, at La Liga vil straffe Cala.

Det var i løbet af søndagens kamp mellem Cadiz og Valencia, at episoden opstod.

Valencia-spillerne forlod banen, efter at Diakhaby fortalte dommeren, at han var blevet udsat for racisme, men det endte med, at Valencia-mandskabet vendte tilbage og spillede kampen til ende, da dommeren truede med en pointstraf.

Diakhaby blev udskiftet, og det samme gjorde Cala efter første halvleg.

Det er ikke kommet frem, hvad Cala skulle have sagt til Diakhaby.

/ritzau/