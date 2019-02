Tv-seerne må ikke se det.

»Vi ønsker at beskytte atleten i en følsom situation,« lyder det fra Bertil Pålsrud, lederen af udstyrskomiteen i det internationale skiforbund, FIS.

Og sådan er det ved hver eneste tv-transmission af skihop, ved VM eller World Cup-stævner. Her er der ingen adgang, når skihopperne skal have tjekket deres dragt.

Men nu har norske VG har fået lov til at tage et billede af situationen i forbindelse med det igangværende ski-VM. Se det her:

Tv-seere må altså ikke overvære, når de kvindelige og mandlige skihoppere skal stille sig op i et stativ, stå med spredte - og få et måleinstrument presset op mod underlivet.

Det sker for at tjekke, at ingen snyder med dragten.

Skihopperne må simpelthen ikke have for meget overskydende stof i hverken skridt eller armhule, der kan være med til at øge svæveevnen. Og altså være med til at hjælpe skihopperne til at hoppe længere. Har man det, medfører det en øjeblikkelig diskvalifikation.

Den undersøgelse foregår i boksen på toppen af bakken, inden skihopperen skal starte sit hop.

Dette bildet er for sterkt – nekter å vise det på TV https://t.co/H63yGaPn8o — VG Sporten (@vgsporten) 27. februar 2019

Og der er så meget hemmelighedskræmmeri omkring den undersøgelse, at VG faktisk slet ikke måtte tage billedet af undersøgelsen, hvor den reelt foregår.

I stedet måtte det norske medie nøjes med at tage billedet i kontrolrummet i bunden af skihopsbanen, hvor skihopperen efter et hop igen bliver undersøgt. Også i forhold til vægt og skilængde.

»Åbner vi for medierne overalt og lader kontrollerne blive synlige, så tror jeg, at vi tager fokus væk fra det vigtigste: Og det er selve skihoppet,« siger Mika Kojonkoski, chef for hoppekomiteen ved FIS, til VG

Den norske skihopper Maren Lundby har det fint med, at undersøgelsen ikke vises på tv.

»Jeg ved egentlig ikke, om jeg havde brudt mig om, hvis kontrollen blev vist på tv. Men nu har de valgt ikke at gøre det. Og så længe, at det er lige for alle, er det fint,« siger Maren Lundby til VG.