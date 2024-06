Rasmus Gemke var både forvirret og forbløffet over, at han kunne levere så prangende mod Kodai Naraoka.

Rasmus Gemke sprudlede af eufori, da han lige havde ydmyget den japanske stjerne Kodai Naraoka ved Super 1000-turneringen Indonesia Open.

I sit interview med TV 2 Sport kunne han ikke stå stille, for det kom bag på den danske badmintonspiller, at han var i stand til at vinde 21-12, 21-10 over verdens nummer seks.

- Jeg har hele natten ligget på toilettet og haft rigtig, rigtig dårlig mave, så hvis jeg skal være helt ærlig, er jeg faktisk lidt forvirret og forbløffet over, hvordan jeg formåede at sætte det sammen, siger Gemke til TV 2 Sport.

Han fortæller, at han i løbet af natten fik fire-fem timers søvn.

- Men jeg har døjet med maven i dag også. Da jeg kom ind i træningshallen, lagde jeg mig også lige og tog et kvarter. Jeg er chokeret, men også vanvittigt glad. Det var en pissefed præstation, hvor tingene kørte, som de skulle, siger han.

Kodai Naraoka er ofte en sten i skoen på flere af de største badmintonstjerner, men han blev kørt rundt i manegen af Rasmus Gemke, der trods natten på toilettet er optimist før mødet med Toma Junior Popov i anden runde.

- Rent fysisk står jeg rigtig fint. Men der skal øses mad på nu. Jeg er lidt i underskud lige nu, siger han med et skævt smil.

Rasmus Gemke skal i kamp igen torsdag.

/ritzau/