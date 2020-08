Det er ikke de fire hunde, der tager opmærksomheden. Det er heller ikke manden med hestehalen, som de angriber.

Men det er den røde trøje, han har på, der har vakt forargelse - og har fremprovokeret en reaktion fra de amerikanske speicalstyker Navy Seals.

For bag på ryggen står et navn og et tal: 'Kapernick' og '7'.

Det er altså den trøje, som den tidligere NFL-stjerne Colin Kaepernick spillede i hos San Francisco 49ers - og det er altså den trøje som personen har på i det, der ligner en hundetræningsøvelse i Navy Seals-regi. Det kan man se på en video fra sidste år, der har floreret på sociale medier i de seneste dage. Se bare her:

Navy SEAL Museum in Fort Pierce used “Colin Kaepernick stand-in" for K-9 demonstration at fundraiser last year #BecauseFlorida https://t.co/COHFCeJ3GN pic.twitter.com/EpcELHxrSe — Billy Corben (@BillyCorben) August 2, 2020

Det vil sige, at hundene anspores til at angribe manden i sportsstjernens trøje. Lidt ligesom at sætte et billede af en person på en målskive.

Optrinnet skulle have fundet sted ved Navys Seals' museum i Fort Pierce, Florida.

'Budskabet i videoen er overhovedet ikke i overensstemmelse med de værdier og etos, som findes i Naval Special Warfares og den amerikanske flåde,' lyder det i en udtalelse fra Navy Seals.

Det var Colin Kaepernick, der i 2016 begyndte at knæle under afspilningen af den amerikanske nationalsang som protest mod racisme og politiets overgreb mod den sorte del af den amerikanske befolkning.

Colin Kaepernick (forrest) knæler i 2016 med holdkammeraten Eric Reid. Foto: THEARON W. HENDERSON

Handlingen skabte stor polemik, fordi den blev anset som en hån mod det amerikanske flag og militæret, og quarterbacken er i dag en færdig mand i NFL.

Det er knæle er dog inden for de seneste måneder igen blevet særdeles udbredt gennem de store Black Lives Matter-protester tværs over USA. Også amerikanske sportsfolk på stribe har på knælet, inden de skulle i kamp både i fodbold, basketball og baseball.

Navy Seals meddeler videre, at man vil 'undersøge sagen grundigt'.

Foreløbig lyder det dog fra specialstyrkerne, at man ikke mener, at der i videoen optræder aktive Navy Seals-medlemmer eller -udstyr.