Den paralympiske deltager Haven Shepherd havde en usædvanlig brutal start på livet.

Da Shepherd var 14 måneder og boede i Vietnam, fastgjorde hendes forældre en bombe til hendes krop. Forældrene holdt hende i hver sin arm, da bomben sprang.

På mirakuløs vis overlevede Shepherd bomben, mens hendes forældre døde i eksplosionen.

»Jeg mistede bare mine ben, jeg kunne have mistet mit liv,« siger Haven Shepherd ifølge Marca.

View this post on Instagram A post shared by Haven Shepherd (@havenfaithshepherd)

Forældrene havde fået Haven Shepherd uden for ægteskab og besluttede, at hvis de tre ikke kunne leve sammen, så skulle alle dø, skriver mediet The People.

Kun seks måneder efter eksplosionen blev Haven Shepherd adopteret af amerikanerne Rob og Shelly Shepherd, som hun i dag kalder for forældre.

»Jeg er meget taknemmelig over, at de reddede mig. Mine forældre gav mig hele verden,« siger hun.

Efter mange års træning, ofte med to træningspas om dagen, er svømmerens drøm gået i opfyldelse. Hun stiller op for USA ved de paralympsiske lege.

Den 18-årige amerikaner skal ved legene svømme 100 og 200 meter medley. Hun er fyldt med selvtillid og optimisme, inden hun skal i svømmebassinet.

»Hvis jeg forlader Tokyo med mit hoved højt, er det mere værd end en guldmedalje,« siger Shepherd.

Lørdag nat dansk tid skal hun svømme 200 meter medley, hvor også danske Amalie Vinther deltager.