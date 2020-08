Tom Brady ville egentlig bare gøre opmærksom på temperaturen i sin bil.

Men det var en helt anden detalje, som folk havde ganske svært ved at kapere.

For ifølge New York Post zoomede folk i stedet ind på noget helt andet, da den amerikanske footballstjerne forleden lagde et billede på Instagram Stories.

Her havde Tom Brady lagt et billede ud fra sin bils display, hvorpå han havde fremhævet, at det var hele 99 grader fahrenheit. Det svarer til en temperatur lige over 37 grader celcius. Se her:

Fra Tom Bradys Instagram. Vis mere Fra Tom Bradys Instagram.

Lige nedenunder står dog det, der har fået fans til at reagere. Her kan man se, at NFL-spilleren har tilkoblet sin telefon til bilen - 'Tom Bradys Iphone 6 Plus' står der i displayet.

Det er en ældre model af den populære telefon fra 2014, og det har fået flere til at undre sig:

'Tom Brady bruger virkelig en Iphone 6 Plus,' konstaterer en bruger

Tom Brady, den mest succesfulde footballspiller, har stadig kun en Iphone 6 Plus?' spørger en anden.

'Tom Brady har alle penge i verden, og han har stadig kun en IPhone 6 Plus,' lyder det fra en tredje.

'Tom Brady bruger stadig en Iphone 6. Jeg kan se, hvorfor han havde brug for den Tampa-kontrakt. Den mand har brug for det,' lyder det også.

Quarterbacken forlod ganske rigtigt tidligere på året New England Patriots efter 20 års tro tjeneste i den nordøstlige del af USA, og han spiller nu for Tampa Bay Buccaneers i den noiget varmere sydstat Florida, hvor han kan se frem til en årsløn på omkring 200 millioner kroner over hver af de næste to sæsoner.

Hvilket faktisk er mere end han nogensinde tidligere har tjent sin tidligere klub.

Tom Brady er den mest vindende amerikanske footballspiller nogensinde. Foto: Mike Ehrmann Vis mere Tom Brady er den mest vindende amerikanske footballspiller nogensinde. Foto: Mike Ehrmann

Men altså, han har tilsyneladende en Iphone 6 Plus, der kom på markedet for mere end seks år siden. Siden er fulgt hele 10 nyere modeller.

NFL-sæsonen står stadig til at begynde i begyndelsen af september, selv om det sker under skrappe restriktioner på grund af den løbske coronavirus. Eksempelvis ser det ikke ud til, at der kommer tilskuere til kampe i denne sæson.