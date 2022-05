Der var skræmmende og dramatiske scener foran NBA-arenaen Fiserv Forum natten til lørdag.

Mod slutningen af kampen mellem hjemmeholdet Milwaukee Bucks og Boston Celtics i NBA-playoffs lød der nemlig skud lige foran fan-området Deer District, der ligger sig rundt om Fiserv Forum.

Det skabte ikke overraskende panik blandt de mange fans, der var stimlet sammen, og de tog flugten gennem gaderne.

Det viser en video fra tv-stationen WISN.

BREAKING: 1 adult male shot near MLK & Highland as ⁦@Bucks⁩ game ends. This is what we saw as fans ran from the area. ⁦@WISN12News⁩ pic.twitter.com/JE6Ax1OPsn — Joyce Garbaciak WISN (@JoyceGarbaciak) May 14, 2022

Tre personer blev ifølge brandvæsenet i Milwaukee ramt af skuddene og røg på hospitalet, men alle tre slap med skader, der heldigvis ikke er livstruende.

AP News skriver, at en 29-årig mand er blevet anholdt som følge af episoden, der ifølge vidner startede med et slagsmål foran en bar lige ude foran Deer District-området.

Deer District-området er et underholdsningsområde med barer og restauranter, som Milwaukee-fans særligt i sidste sæson brugte til at samles for at følge holdet på færden mod NBA-succes.

Fredag vendte fansene efter længere tids fravær tilbage til Deer District, hvor der var sat metaldetektorer op for sikkerhedens skyld, skriver ESPN.

Remnants of a sad ending to a fun night in Downtown Milwaukee. pic.twitter.com/rpHx8apdNl — Tony Atkins (@TonyAtkinsTV) May 14, 2022

Men de hjalp altså intet på nattens episode, da det skete lige foran Deer District.

Kampen i Fiserv Forum endte 108-95 til Boston Celtics, og det betyder, at de to hold nu må ud i en vanvittigt spændende syvende og afgørende kamp om at nå i Eastern Conference-finalen.