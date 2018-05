Efter et år med økonomisk kaos, bliver Boris Becker nu også ramt hårdt i sit kærlighedsliv.

Den tidligere tennisstjerne skal skilles fra hustruen Lilly Becker.

Det bekræfter hans advokat over for Bild.

»Det har ikke været let for hr. og fru Becker at tage denne beslutning efter 13 års forhold og ni års ægteskab. Det vigtigst for begge er nu. at deres fælles søn, Amadeus, trives,« lyder det fra advokaten Christian-Oliver Moser.

Beskeden kommer lige omkring et år efter, at en økonomisk bombe ramte parret og især Boris Becker. I juni sidste år blev han erklæret konkurs ved retten i London - det er også her Becker-parret i mange år har boet.

Siden væltede det frem med historier om, hvordan den 50-årige tysker skulle have soldet mere end en milliard kroner væk, hvilket skulle have bragt ham i økonomisk uføre.

Boris og Lilly Becker sammen i 2016. Foto: Mission Hills / Action Images vi

Tidligere på året fortalte den ni år yngre Lilly Becker i et interview, hvordan hele konkurssagen havde påvirket parret så meget, at de havde måtte gå i terapi.

»Det påvirkede vores liv i voldsom grad, og man finder ud af, hvem de rigtige venner er. Jeg skammede mig sådan over det hele og tænkte: ’Hvordan kan det her ske?’ Jeg følte, at vores familie blev angrebet,« fortalte Lilly Becker.

Nu er forholdet så helt ovre.

Kilder tæt på parret fortæller til Bild, at skilsmisseprocessen har været langsom. De har gennem de seneste måneder levet hver for sig, og ikke mindst på grund af deres arbejde, har de igennem længere tid ofte været adskilt.

»De har til det sidste forsøgt at redde deres ægteskab,« lyder det fra en kilde om Becker-parretm der mødte hinanden i 2005 i Miami.

Boris Becker kan i disse dage opleves på tysk tv, når han kommenterer French Open på Eurosport.

