Franskmanden vil køre aggressivt og forsøge at vinde flere etaper. Den samlede sejr er ikke en del af planen.

Julian Alaphilippe vil forsvare førertrøjen, så længe han kan, men han kommer ikke til at køre efter den samlede sejr i Tour de France.

Det siger den franske stjernerytter efter sin triumf på 2. etape, som indbragte ham den gule trøje.

- Denne sejr er en lettelse. Den bekræfter, at jeg er i god form. Men den ændrer ikke på mine planer i forhold til klassementet.

- Jeg vil gøre trøjen ære og køre aggressivt. Men jeg kom ikke her for at vinde Tour de France. Jeg fortsætter med at jagte etapesejre. Den gule trøje er bare en bonus, siger Julian Alaphilippe på et pressemøde.

Det samme sagde han i lang tid sidste år, hvor han endte med at forsvare trøjen helt indtil tredjesidste etape.

Men dengang lignede han også en mand i bedre form og med større selvtillid, end han har gjort i store dele af den overhakkede 2020-sæson.

Foreløbig vil han kun love at kæmpe fra dag til dag for at forsvare føringen i sit hjemlands store cykelshow.

- Når man er i gult, skal man respektere løbet og trøjen. Det er verdens største cykelløb, og det er noget særligt at have trøjen.

- Mit mål var at vinde en etape. Det har jeg gjort nu, og jeg er klar til at kæmpe igen i de kommende dage, lyder det fra Julian Alaphilippe.

Han har god grund til at være tilfreds med holdarbejdet på det velsmurte Quick-Step-mandskab.

Især danske Kasper Asgreen faldt i øjnene ved at være en del af etapens store udbrud.

- Jeg følte mig godt kørende hele dagen. At vi havde Kasper Asgreen ude foran, var en virkelig god situation for os, siger Julian Alaphilippe.

/ritzau/