Det bliver som regel holdt tophemmeligt.

For hvem holder de kongelige egentlig med, når det ikke gælder landshold, og hvilke personligheder følger de i deres fritid?

Oftest bliver kortene holdt MEGET tæt på kroppen, når det gælder de kongelige. Men for nylig gav grev Nikolai et unikt indblik i sine private interesser, da han gjorde sin Instagram-profil offentlig.

Dermed kunne nysgerrige danskere få stillet deres royale sult. Og en hurtig gennemgang af profilen løfter sløret for nogle interessante oplysninger.

Greve Nikolai har tidligere arbejdet som model. Her går han for Dior for nogle år siden. Foto: FRANCK ROBICHON Vis mere Greve Nikolai har tidligere arbejdet som model. Her går han for Dior for nogle år siden. Foto: FRANCK ROBICHON

Eksempelvis viser det sig, at han – ud over at have en voldsom interesse for motorsport – følger én særlig fodboldklub. Giver han et praj om, hvorvidt det er hans hjerteklub?

Det er selvfølgelig umuligt at sige med sikkerhed, om han holder med det pågældende mandskab, men en ting er sikkert.

Liverpool er det eneste fodboldhold, den 23-årige mand følger på sin Instagram-profil. Derudover følger han kun fire fodboldspillere – og to af dem spiller for den engelske klub.

De to Liverpool-profiler Trent Alexander-Arnold og Virgil Van Dijk står nemlig på hans 'følger'-liste, men superstjernen Zlatan Ibrahimovic også har fået et såkaldt follow af grev Nikolai.

Philip Billing (tv.) her i aktion mod Everton for engelske Bournemouth. Foto: PETER NICHOLLS Vis mere Philip Billing (tv.) her i aktion mod Everton for engelske Bournemouth. Foto: PETER NICHOLLS

Interessant er det også, at han kun følger en dansk fodboldspiller. Og det er ikke Kasper Schmeichel eller Christian Eriksen.

Til gengæld er der tale om Bournemouth-spilleren Philip Billing. B.T. har kontaktet landsholdsspilleren for at høre, om de kender hinanden.

Og den er god nok. Det viser sig, at de to har en fælles hobby.

»Jeg spiller lidt padeltennis med ham fra tid til anden. Sammen med Melvin Kakooza også,« skriver han i en besked til B.T.