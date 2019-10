Vinnie Jones kæmper stadig med savnet.

»En der ser på mig udefra, vil måske sige, at jeg klarer mig fint. Men jeg har grædt næsten hver aften,« siger han.

For første gang sætter den tidligere fodboldspiller nu ord på den store sorg, der ramte ham, da hustruen gennem 25 år, Tanya, døde i sommer.

Hun havde haft hudkræft siden 2013.

Vinnie Jones weeps as he relives final moments with wife as she died at 53https://t.co/psCs9udBdF pic.twitter.com/6xwVgG8jy5 — Daily Mirror (@DailyMirror) October 5, 2019

Og 54-årige Vinnie Jones, der på fodboldbanen var kendt som en nådesløs hardhitter, har også i interviewet med Daily Mirror svært ved at holde tårerne tilbage.

Også her må han give slip på dem, da han fortæller om hustruens sidste dage.

»I den sidste uge af hendes liv, da lægerne sagde, at der ikke var mere at gøre, fortalte jeg hende aldrig, at hun var døende. Vi talte aldrig om det. Jeg ville ikke have, at hun skulle vide det. Men hun blev ved med at sige: 'Tag mig med hjem. Kan jeg komme hjem nu?´ Hun ville så gerne hjem. Så vidste hun det? Sandsynligvis,« fortæller Vinnie Jones.

Og Tanya Jones kom hjem.

Vinnie og Tanya Jones var gift i 25 år. Foto: GABRIEL BOUYS Vis mere Vinnie og Tanya Jones var gift i 25 år. Foto: GABRIEL BOUYS

Vinnie Jones bragte sin hustru hjem i den uge, som endte med at blive hendes sidste.

Efter seks års med kræft sov Tanya Jones ind iført sin yndlingspyjamas og omgivet af Vinnie Jones, datteren Kaley og fire andre familiemedlemmer.

'Jeg elsker dig, jeg elsker dig' var Vinnie Jones' sidste ord til hustruen, inden han gav hende et sidste kys.

Siden er han flyttet ud af hjemmet i Los Angeles.

»Der er så mange minder. Det var for smertefuldt. Jeg måtte sælge det,« siger Vinnie Jones, der også selv har lidt af hudkræft, men er siden blev erklæret helt rask.