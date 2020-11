Artem Dzyuba har fået meget opmærksomhed denne weekend. Men det er ikke kun for sin præstation på banen søndag.

For i løbet af weekenden er der blevet delt en video på de sociale medier, der viser fodboldstjernen, som nyder en mere privat stund med sig selv.

I klippet, der først blev delt i Rusland og siden er gået viralt, kan man se Artem Dzyuba, som ligger nøgen i en seng og onanerer - samt filmer det - mens et tv kører i baggrunden.

Hvornår videoen præcist stammer fra vides ikke, og det vides heller ikke, hvem der har startet med at sprede den.

Det ligger dog fast, at Zenit-angriberen nu er blevet frasorteret til det russiske landshold til de kommende tre kampe mod Moldova, Tyrkiet og Serbien.

Det har holdets manager bekræftet, efter videoen kom frem.

»Situationen med Artem Dzyuba har intet at gøre med det russiske landshold set fra et sportsligt perspektiv. Derfor ser vi ikke nogen grund til at give flere detaljerede kommentarer om den,« siger Stanislav Cherchesov ifølge The Sun og fortsætter:

»Dog ved trænerteamet godt, at det kræver fuld koncentration at forberede sig til kampene mod Moldova, Tyrkiet og Serbien, og ingen skal distraheres af ting udefra. Vi har altid lagt vægt på, at alle - både på og udenfor banen - skal leve op til deres status som landsholdsspiller. Derfor blev det i dag besluttet ikke at have Artem Dzyuba med på den kommende træningslejr for at beskytte både holdet og spilleren fra negativitet og stress,« lød forklaringen.

32-årige Artem Dzyuba blev en helt i hjemlandet, da han med et hattrick ved VM i 2018 var med til at sende Rusland i kvartfinalen.

Efter videoen kom frem, har han gjort sin Instagram-profil privat, og han har også i en video delt et statement, efter han spillede kamp mod Krasnodar søndag aften.

»Ligesom enhver anden, er jeg ikke perfekt. Jeg laver fejl ligesom alle andre. Jeg sætter pris på de mennesker, der støtter mig i hårde tider. Dette er min rejse, og den er ikke nem. Jeg håber, jeg kan være et godt menneske. Jeg forsøgte ikke at knække i dag, men det var svært,« sagde han ifølge RT-journalisten Liam Tyler.

Samme journalist skriver på Twitter, at et medie har rapporteret, at Artem Dzyuba godt vidste, videoen kunne blive lækket, da hans telefon angiveligt blev hacket for nogle uger siden.