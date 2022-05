Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Efternavnet 'Owen' kender langt de fleste i sportsverdenen.

For i mange år tørnede den britiske fodboldstjerne Michael Owen rundt på grønsværen og repræsenterede klubber som Liverpool, Real Madrid og Manchester United.

Og nu kommer 'Owen' igen i rampelyset. Denne gang er det dog Michael Owens datter Gemma, der kommer til at stjæle opmærksomheden.

Hun skal nemlig være med i en ny sæson af realityprogrammet 'Love Island'.

»Den dårligst bevarede hemmelighed er ude. Gemma kommer til at være på din skærm hele sommeren,« lyder det i et opslag på Instagram fra den 19-årige Gemma Owen.

Hun har i forvejen en karriere i sportsverdenen, da hun er dressurrytter og var med til junior-EM i 2021 på hesten Sirius Black.

Derudover har hun allerede en stor følgerskare på Instagram, hvor knap 56.000 i skrivende stund følger med.

Et tal, der unægteligt vil stige hen over sommeren, nu hvor hun bliver en del af det populære datingprogram, og i et interview fortæller hun, at hun i den grad er konkurrencemenneske.

Michael Owen er tidligere professionel fodboldspiller. Foto: PAUL BARKER Vis mere Michael Owen er tidligere professionel fodboldspiller. Foto: PAUL BARKER

»Sport har altid været en stor ting for mig og min familie. Min far var professionel fodboldspiller. Jeg har redet for England i dressur, siden jeg var 11 år gammel. Jeg har rejst rundt omkring i Europa og redet i de store arenaer i store konkurrencer. Jeg er stort konkurrencemenneske. Når det kommer til forhold, går jeg efter det, jeg vil have,« siger Gemma Owens til ITV.

»Men samtidig vil jeg ikke ødelægge noget for nogen, der er i et ægte forhold eller stå i vejen for et par, hvis de har en ægte kemi. Jeg ville ikke gøre noget mod andre piger, som jeg ikke ville bryde mig om, de gjorde mod mig,« siger hun.

Gemma Owens fortæller, at hun faktisk datede en tidligere på året, men det sluttede, da hun besluttede sig for at takke ja til 'Love Island'.