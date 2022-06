Lyt til artiklen

Den tidligere fodboldstjerne Michael Owen er lidt i et dilemma for tiden.

Selv er han bedst kendt for sin fodboldkarriere, hvor han var fast mand på det engelske landsholdhold, mens han samtidigt tørnede ud for blandt andre Liverpool og Real Madrid.

Men nu er udfordringerne ikke længere på banen. I stedet er det i rollen som far, at han bliver testet, siger han. Hans datter Gemma Owen skal nemlig være med i den nye sæson af den engelske realityprogram 'Love Island'.

»Jeg er sikker på, at hun vil gøre os stolt. Det er nok en fars værste mareridt, men hvad end hun gerne vil gøre, er du nødt til at være støttende,« siger Owen om datterens deltagelse til ITV.

Han indrømmer, han har været meget skeptisk omkring deltagelsen, men nu har han allermest bare savnet sin 19-årige datter i hjemmet.

»Det har været anderledes uden hende her i huset. Jeg har andre børn og min kone, og det har været ret hårdt, fordi hun har skullet slukke sin telefon, og vi har ikke haft kontakt i nogle uger nu,« siger han.

Nu vil han i stedet sætte sig til rette i sofaen og kigge med, når programmet får premiere lige om lidt.

»Jeg har hørt meget om det. Jeg tror, at gamle gnavne mænd som mig altid vil have en mening om det, fordi jeg ikke ser det og kun høre lidt om det. Men hun har beroliget mig med, at det er ikke er så slemt, som jeg tror. Så nu vil jeg se det, og jeg håber, hun har det sjovt,« siger Owen.

Efter karrieren arbejder Owen blandt andet som fodboldekspert på engelsk tv.