Manchester United-legenden Patrice Evra og den danske model Margaux Alexandra blevet forældre.

Det oplyser de i en mail til B.T.

Parret har fået en lille dreng, der har fået navnet Lilas Latyr Evra, og han kom til verden den 3. maj.

»Jeg kan ikke beskrive, hvor heldig jeg er, og hvor stolt jeg er af Margaux. Du var så stærk, ikke fordi du var bange, men fordi du fortsatte så stærkt på trods af din frygt. Du er min klippe i hele universet, du er mit et og alt,« siger Evra.

Patrice Evra og Margaux Alexandra er blevet forældre. Foto: Instagram/patrice.evra Vis mere Patrice Evra og Margaux Alexandra er blevet forældre. Foto: Instagram/patrice.evra

Både mor og barn har det godt, og parret nyder lige nu titlen som nybagte forældre i Danmark.

Det var tilbage i januar, parret, som har været sammen i cirka halvandet år, kunne fortælle, at de ventede en lille ny.

»Vi er virkelig spændte på 2021, især når vi skal have vores lille prins. Vi kan ikke vente på at se hans ansigt, og hvordan han ser ud – og opleve hans personlighed … om han bliver mest som mig eller Margaux,« fortalte den tidligere Manchester United-stjerne.

Parret har tidligere fortalt, at lejligheden i hjertet af København er tænkt som en feriebolig, men de planlægger at være der cirka halvdelen af året, og Evra har tidligere fortalt i et interview med B.T., hvordan han elsker den danske kultur.

»Jeg begynder at lære lidt dansk. Det er ikke så godt endnu, men jeg vil ikke have, at Margaux gør grin med mig, uden at jeg forstår det,« sagde han blandt andet, ligesom han også fortalte, at han skal tilpasse sig, og at han er glad for at se, hvor mange der cykler rundt.

Patrice Evra vandt et enkelt Champions League -trofæ og Premier League fem gange i sin tid i Manchester United.

Han har desuden spillet i Juventus, West Ham, Monaco og Marseille og fik 81 landskampe for Frankrig i løbet af sin karriere.

Den franske stjerne har også to børn fra sit tidligere ægteskab med Sandra Evra: den 15-årige søn Lenny og datteren Maona, som er syv år yngre.