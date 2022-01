Efter en hård periode for AGF-spilleren Frederik Tingager, kan han nu dele en glædelig nyhed på sin Instagram.

Hans kæreste og moderen til deres fælles søn, Christina Olesen, er nemlig blevet erklæret rask, efter et kort kræftforløb.

»Slutningen af 2021 gik vores verden i stå. Christina fik konstateret modermærkekræft. Flere uger gik med uvished om, hvad der ventede os,« indleder Frederik Tingager opslaget, som B.T. har fået lov til at citere fra.

Heldigvis har familien nu fået en fantastisk besked.

»I fredags fik vi den bedste besked. Kræften er væk og Christina er rask. Og hvilken bedre timing at fylde 30 år. Kæmpe stort tillykke til verdens bedste mor! Vi elsker dig,« afslutter han opslaget.

I opslaget har Frederik Tingager delt et billede af den lille familie, og et billede af kæresten på hospitalet.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Frederik Beyer Tingager (@frederiktingager)

Både AGF og flere spillere har reageret med hjerter og kærlighed på den gode nyhed.

Frederik Tingager har ikke ønsket at deltage i et interview, men har som skrevet givet B.T. lov til at citere fra sit opslag.