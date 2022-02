Fodboldspilleren Kristopher Vicente er mistænkt i en stor narkosag.

Vicente, der mest har spillet i mindre belgiske og franske klubber, blev ifølge den franske avis L'Equipe anholdt 28. januar i byen Dreux.

Her ransagede politiet den lejlighed, Vicente opholdt sig i. Og de fandt en massiv mængde stoffer.

Politiet fandt helt præcist frem til fire et halvt kilo heroin, 500 gram kokain og en pistol.

Vicente er stadig i politiets varetægt, og han er blevet sigtet i sagen.

Han har angiveligt indrømmet, at han har opbevaret stofferne på vegne af en tredjepart.

Politiet mistænker desuden, at han har været med til at få stofferne ind i Frankrig fra Holland.

Ifølge avisen boomer heroinmisbruget i området i øjeblikket, hvor et gram koster 15 euro – omkring 110 kroner.

Anholdelsen chokerer i Vicentes tidligere klubber. Heriblandt CO Cherisy.

»Han spillede for os og tog sig af U6-holdet. Jeg blev fortalt, at han er blevet anholdt, men jeg ved ikke mere. Under alle omstændigheder ville jeg aldrig have mistænkt det. Han var en meget god spiller, en god træner og en god dreng, som aldrig havde problemer hos os,« siger klubpræsident Ludovic Deshayes til L'Equipe.

Vicente slog aldrig igennem på allerhøjeste niveau, men han beskrives som en spiller, der var tæt på at bryde igennem på topplan med ophold i Italien, Frankrig og Belgien.

Men nu har karrieren i den grad taget en drejning i en uventet retning.