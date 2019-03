De colombianske sikkerhedsstyrker tog ingen chancer.

Da den tidligere fodboldspiller Jhon Viafara ankom til hovedstaden Bogata med fly, blev han øjeblikkeligt omgivet af svært bevæbnede soldater.

Scenen udspillede sig onsdag i Colombia, skriver flere medier.

Dagen forinden var Jhon Viafara blev anholdt nær byen Cali, hvor han havde været involveret i et færdselsuheld. Ifølge politiet skulle han have kørt alt for hurtigt, stærkt påvirket af narkotiske stoffer.

Jhon Viafara i sin aktive karriere. Foto: PABLO PORCIUNCULA

Men politiet fandt hurtigt ud af, der var mere interessante ting i forhold til Jhon Viafara end en færdselsforseelse.

For Jhon Viafara menes at have arbejdet for det såkaldte Clan del Golfo-kartel, som er en af de værste kriminelle organisationer i Colombia.

Han er mistænkt for at smuglet narko fra sit hjemland til USA, hvor han er blevet efterlyst af de amerikanske myndigheder.

Dermed har hans liv taget lidt af en drejning efter en relativt succesfuld fodboldkarriere.

I Europa spillede han for de engelske klubber Southampton og Portsmouth samt spanske Real Sociedad, mens det også blev til 34 kampe på det colombianske landshold.

Jhon Viafara eri dag 40 år. Han stoppede sin fodboldkarriere i 2015.